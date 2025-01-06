Глава МЗС Польщі: скоро на Європу можуть сильно натиснути для укладення угоди з Москвою

"Незабаром на нас можуть чинити сильний тиск з метою досягнення угоди з Москвою. Але на яку угоду може погодитися розумна Європа? Звичайно, не на просту угоду, яка дасть змогу Москві відновитися", - підкреслив Сікорський.

Він уточнив, що Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери, а Росія - набагато слабша, ніж вважає багато європейців.

Глава МЗС звернув увагу, що Україна заслуговує на мир, але "це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція".

"Ми не повинні встановлювати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це підштовхне Росію до продовження бойових дій. Замість цього ми повинні зробити все можливе, щоб поліпшити позиції Києва в майбутніх переговорах", - додав він.

До речі, раніше WSJ писало, що Трамп хоче, щоб Європа відправила своїх миротворців в Україну і зіграла головну роль у забезпеченні безпеки для країни.