Глава МИД Польши: скоро на Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой

"Вскоре на нас может быть оказано сильное давление с целью достижения соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться разумная Европа? Конечно, не на простую сделку, которая позволит Москве восстановиться", - подчеркнул Сикорский.

Он уточнил, что Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры, а Россия - гораздо слабее, чем считают многие европейцы.

Глава МИД обратил внимание, что Украина заслуживает мира, но “это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция”.

"Мы не должны устанавливать жесткие временные ограничения на нашу поддержку: это подтолкнет Россию к продолжению боевых действий. Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позиции Киева в будущих переговорах", - добавил он.

К слову, ранее WSJ писало, что Трамп хочет, чтобы Европа отправила своих миротворцев в Украину и сыграла главную роль в обеспечении безопасности для страны.