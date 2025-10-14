ua en ru
"Шахеди" знову летіли з Криму та РФ: скільки дронів збила ППО минулої ночі

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 08:50
UA EN RU
"Шахеди" знову летіли з Криму та РФ: скільки дронів збила ППО минулої ночі Ілюстративне фото: Повітряні сили розповіли, скільки дронів збила ППО минулої ночі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 14 жовтня, запустила по території України 96 ударних дронів різного типу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 19:00 понеділка, 13 жовтня, противник атакував 96 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів з шести напрямків. Дрони летіли з Міллєрово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, та з окупованого Криму. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, 14 жовтня, протиповітряною обороною збито або подавлено 69 ворожих дронів типу "Шахед", "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
&quot;Шахеди&quot; знову летіли з Криму та РФ: скільки дронів збила ППО минулої ночі

Обстріли України

Нагадаємо, вчора ввечері росіяни вдарили керованими авіабомбами по Харкову. У місті зафіксовані руйнування і пожежа, є постраждалі серед місцевих жителів.

Також під ударом ворога опинилась Кіровоградська область. Там внаслідок ворожої атаки було змінено рух низки поїздів. Згодом глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що росіяни продовжують нищити об'єкти критичної інфраструктури Кіровоградської області.

"Цього разу на території Долинської та Новопразької громад. Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані. Всі служби працюють", - поінформував він.

Повітряні сили України Війна в Україні ВСУ
