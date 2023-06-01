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Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16

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Четвер 01 червня 2023 21:57
Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16 Ілюстративне фото: Польща створила графік тренувань українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польща вже сформувала графік, за яким навчатимуть українських пілотів управлінню винищувачами F-16.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми склали графік цих тренувань. Польща допоможе Україні навчити пілотів винищувачів F-16", - заявив голова польського уряду.

При цьому він не розкрив, коли планується розпочати підготовку українських пілотів.

F-16 для України

Нагадаємо, низка союзників України почала заявляти про плани допомогти у підготовці пілотів на F-16 після того, як відповідну ініціативу кілька тижнів тому підтримав президент США Джо Байден.

Точні терміни початку таких тренувань залишаються у секреті. При цьому ще минулого тижня у ЗМІ писали про те, що Британія стане першою країною, яка розпочне навчання.

Також західні журналісти повідомляли, що підготовка українських пілотів на F-16 може тривати близько чотирьох місяців. Таких висновків, за непідтвердженою інформацією, дійшов Пентагон.

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