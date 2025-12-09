ua en ru
Глава МИД Германии призвал КНР "воспользоваться влиянием" и содействовать миру в Украине

Вторник 09 декабря 2025 07:30
UA EN RU
Глава МИД Германии призвал КНР "воспользоваться влиянием" и содействовать миру в Украине Фото: глава МИД Германии Иоганн Вадефуль (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время встречи с главой МИД Китая Ван И в Пекине призвал китайскую сторону использовать свое влияние и поддержать международные усилия для скорейшего завершения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД КНР.

Как отмечают в ведомстве, во время переговоров стороны обменялись позициями по так называемому "украинскому кризису" - именно так официальный Пекин называет российскую агрессию против Украины. Вадефуль очертил подход Берлина и выразил надежду, что Китай присоединится к прекращению войны, воспользовавшись своим влиянием на Россию.

В ответ Ван И подчеркнул "последовательную позицию Китая" по украинскому вопросу. По его словам, все стороны должны сохранять нынешний импульс к политическому урегулированию, идти навстречу друг другу и работать над достижением "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения путем диалога.

Китайский министр также заявил, что Пекин поддерживает любые инициативы, направленные на мир, и в дальнейшем будет играть "конструктивную роль".

Германия свое коммюнике по итогам переговоров пока не обнародовала.

Как известно, Китай декларирует нейтралитет в войне России против Украины и избегает определения агрессора и жертвы. После нескольких неудачных попыток выступить посредником Пекин фактически отказался от активных действий, сосредоточившись на политических призывах к деэскалации и диалогу.

На днях в Пекине заявили, что поддержка добрососедских отношений между Китаем, Индией и Россией отвечает интересам народов этих стран и способствует миру и стабильности в мире.

