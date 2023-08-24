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Глава МЗС Німеччини розчарована слабким ефектом санкцій проти Росії

Німеччина, Четвер 24 серпня 2023 09:27
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Глава МЗС Німеччини розчарована слабким ефектом санкцій проти Росії Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила розчарування щодо недостатньої ефективності економічних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, слова Бербок цитуються у книзі журналіста Штефана Ламбі "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни",

За її словами, "економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так" у випадку з Росією, адже "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".

"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться", - наголосила Бербок.

Санкції ЄС проти Росії

Вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні.

Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.

Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з РФ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.

Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.

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Санкції проти Росії
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