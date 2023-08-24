Глава МЗС Німеччини розчарована слабким ефектом санкцій проти Росії
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила розчарування щодо недостатньої ефективності економічних санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW, слова Бербок цитуються у книзі журналіста Штефана Ламбі "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни",
За її словами, "економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так" у випадку з Росією, адже "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".
"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться", - наголосила Бербок.
Санкції ЄС проти Росії
Вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні.
Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.
Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з РФ.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.
Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.
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