Глава МЗС Німеччини розчарована слабким ефектом санкцій проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW , слова Бербок цитуються у книзі журналіста Штефана Ламбі "Надзвичайна ситуація. Управління під час війни",

За її словами, "економічні санкції повинні мати економічний ефект, але це не так" у випадку з Росією, адже "логіка демократичних країн не діє в автократичних країнах".

"Ми виявили, що за допомогою раціональних рішень, раціональних заходів, які узгоджують між собою цивілізовані уряди, цю війну завершити не вдасться", - наголосила Бербок.

Санкції ЄС проти Росії Вперше санкції ЄС проти Росії були введені у 2014 році за дестабілізацію ситуації в Україні. Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень. Варто зазначити, що санкції вводять як проти конкретних осіб, так і проти державних і приватних компаній з РФ. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.