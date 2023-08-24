Глава МИД Германии разочарован слабым эффектом санкций против России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование в недостаточной эффективности экономических санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, слова Бербок цитируются в книге журналиста Штефана Ламби "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны",
По ее словам, "экономические санкции должны иметь экономический эффект, но это не так" в случае с Россией, ведь "логика демократических стран не действует в автократических странах".
"Мы обнаружили, что посредством рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", - подчеркнула Бербок.
Санкции ЕС против России
Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине.
Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.
Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ.
Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.
Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.
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