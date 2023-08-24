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Глава МИД Германии разочарован слабым эффектом санкций против России

Германия, Четверг 24 августа 2023 09:27
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Глава МИД Германии разочарован слабым эффектом санкций против России Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила разочарование в недостаточной эффективности экономических санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW, слова Бербок цитируются в книге журналиста Штефана Ламби "Чрезвычайная ситуация. Управление во время войны",

По ее словам, "экономические санкции должны иметь экономический эффект, но это не так" в случае с Россией, ведь "логика демократических стран не действует в автократических странах".

"Мы обнаружили, что посредством рациональных решений, рациональных мер, которые согласовывают между собой цивилизованные правительства, эту войну завершить не удастся", - подчеркнула Бербок.

Санкции ЕС против России

Впервые санкции ЕС против России были введены в 2014 за дестабилизацию ситуации в Украине.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Следует отметить, что санкции вводятся как против конкретных лиц, так и против государственных и частных компаний из РФ.

Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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