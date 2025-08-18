Глава МЗС Німеччини назвав головного спонсора війни Росії проти України

Однією з найважливіших проблем для світу є підтримка Китаєм російської військової машини.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Без неї агресивна війна проти України була б неможлива", - сказав він зі своїм японським колегою Такеші Івая в Токіо
Пекін є найбільшим постачальником до Росії так званих товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях, а також найбільшим споживачем російської нафти і газу.
Вадефуль також піддав критиці Китай, який неодноразово і відкрито погрожував в односторонньому порядку змінити статус-кво в Південно-Китайському і Східно-Китайському морях, а також у Тайванській протоці, а також перемістити кордони на свою користь.
"Будь-яка ескалація в цьому чутливому центрі міжнародної торгівлі матиме серйозні наслідки для глобальної безпеки та світової економіки".
Вадефуль закликав посилити тиск на Росію, включно зі збільшенням допомоги Україні, щоб змусити Москву піти на поступки заради "справедливого і міцного миру".
Вадефуль виступив у Токіо напередодні підготовки президента США Дональда Трампа до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом після переговорів Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
"Ймовірно, не буде перебільшенням сказати, що весь світ дивиться на Вашингтон. Надійні гарантії безпеки мають вирішальне значення", оскільки "Україна повинна бути в змозі ефективно захищати себе навіть після припинення вогню та укладення мирної угоди", - сказав він.
Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та інші європейські лідери зустрілися в неділю, щоб підтримати позицію Зеленського перед зустріччю в Білому домі.
Вони привітали заяви США про гарантії безпеки для України, але заявили, що Київ має бути включеним у будь-які територіальні переговори, а його решта територій має бути захищена.
Нагадаємо, у вересні 2024 року Єнс Столтенберг, який обіймав посаду генсека НАТО, заявив, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України. "Китай - це той, хто забезпечує виробництво багатьох видів зброї, які використовує Росія", - заявив Столтенберг.
Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
За даними опитування Центру Разумкова, більшість українців вважають Китай ворожою країною. Гірше українці ставляться тільки до Росії та її союзників - Ірану, Білорусі та КНДР.