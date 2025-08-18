Глава МИД Германии назвал главного спонсора войны России против Украины

"Без нее агрессивная война против Украины была бы невозможна", - сказал он со своим японским коллегой Такеши Ивая в Токио

Пекин является крупнейшим поставщиком в Россию так называемых товаров двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях, а также крупнейшим потребителем российской нефти и газа.

Вадефуль также подверг критике Китай, неоднократно и открыто угрожая в одностороннем порядке изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе, а также переместить границы в свою пользу.

"Любая эскалация в этом чувствительном центре международной торговли будет иметь серьёзные последствия для глобальной безопасности и мировой экономики".

Поддержка Украины перед встречей в Вашингтоне

Вадефуль призвал усилить давление на Россию, включая увеличение помощи Украине, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради "справедливого и прочного мира".

Вадефуль выступил в Токио в преддверии подготовки президента США Дональда Трампа к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске.

"Вероятно, не будет преувеличением сказать, что весь мир смотрит на Вашингтон. Надежные гарантии безопасности имеют решающее значение", поскольку "Украина должна быть в состоянии эффективно защищать себя даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения", - сказал он.

Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и другие европейские лидеры встретились в воскресенье, чтобы поддержать позицию Зеленского перед встречей в Белом доме.

Они приветствовали заявления США о гарантиях безопасности для Украины, но заявили, что Киев должен быть включен в любые территориальные переговоры, а его оставшиеся территории должны быть защищены.