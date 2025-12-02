Глава МЗС Німеччини допускає "болючі поступки" України заради миру
Україна може бути змушена піти на "болючі поступки" заради завершення війни з Росією. Можливо навіть знадобиться провести референдум.
Про це сказав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stern.
На думку міністра, шлях до припинення війни буде дуже складним і може завершитися проведенням всеукраїнського референдуму.
"Це, безсумнівно, буде надзвичайно складним процесом для України, який може завершитися референдумом", - сказав Вадефуль.
За його словами, у певний момент громадянам України доведеться вирішити, чи можуть вони прийняти умови припинення війни. Він зазначив, що йдеться про вимогу Росії щодо значних територіальних поступок.
"Завдання дипломатії - виробити компроміси, які можуть підтримати сторони конфлікту. Зрештою, це, безумовно, завжди передбачатиме болючі поступки", - наголосив міністр.
Вадефуль підкреслив, що шанс на припинення вогню "ніколи не був таким великим", як зараз, завдяки міжнародним дипломатичним зусиллям.
Разом з тим, за словами глави МЗС Німеччини, вирішальним фактором має стати гарантія того, що Україна не залишиться беззахисною перед потенційним відновленням російської агресії. У цьому контексті, зазначив він, ключову роль відіграють Сполучені Штати.
Мирний план США
Нагадаємо, у США нещодавно представили план припинення війни в Україні, який значною мірою враховував вимоги Москви, включаючи значні територіальні поступки та зобов’язання Києва не вступати до НАТО.
Згодом, під тиском України та європейських союзників, цей документ був замінений пропозицією, яка більшою мірою враховує інтереси Києва.
30 листопада в американському Маямі (штат Флорида) відбулася нова американсько-українська зустріч. Це друга зустріч делегацій в тому форматі після перемовин у Женеві (Швейцарія) 23 листопада.
Після переговорів між представниками США та України у Флориді, у вівторок у Москві запланована зустріч між спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та російським диктатором Володимиром Путіним.