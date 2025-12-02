ua en ru
Глава МИД Германии допускает "болезненные уступки" Украины ради мира

Вторник 02 декабря 2025 14:28
UA EN RU
Глава МИД Германии допускает "болезненные уступки" Украины ради мира Фото: Иоганн Вадефуль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Украина может быть вынуждена пойти на "болезненные уступки" ради завершения войны с Россией. Возможно даже понадобится провести референдум.

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.

По мнению министра, путь к прекращению войны будет очень сложным и может завершиться проведением всеукраинского референдума.

"Это, несомненно, будет чрезвычайно сложным процессом для Украины, который может завершиться референдумом", - сказал Вадефуль.

По его словам, в определенный момент гражданам Украины придется решить, могут ли они принять условия прекращения войны. Он отметил, что речь идет о требовании России относительно значительных территориальных уступок.

"Задача дипломатии - выработать компромиссы, которые могут поддержать стороны конфликта. В конце концов, это, безусловно, всегда будет предусматривать болезненные уступки", - подчеркнул министр.

Вадефуль подчеркнул, что шанс на прекращение огня "никогда не был таким большим", как сейчас, благодаря международным дипломатическим усилиям.

Вместе с тем, по словам главы МИД Германии, решающим фактором должна стать гарантия того, что Украина не останется беззащитной перед потенциальным возобновлением российской агрессии. В этом контексте, отметил он, ключевую роль играют Соединенные Штаты.

Мирный план США

Напомним, в США недавно представили план прекращения войны в Украине, который в значительной степени учитывал требования Москвы, включая значительные территориальные уступки и обязательства Киева не вступать в НАТО.

Впоследствии, под давлением Украины и европейских союзников, этот документ был заменен предложением, которое в большей степени учитывает интересы Киева.

30 ноября в американском Майами (штат Флорида) состоялась новая американо-украинская встреча. Это вторая встреча делегаций в том формате после переговоров в Женеве (Швейцария) 23 ноября.

После переговоров между представителями США и Украины во Флориде, во вторник в Москве запланирована встреча между специальным посланником США Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным.

