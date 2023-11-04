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Глава МЗС Литви про мир з Росією: діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них

Субота 04 листопада 2023 17:41
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Глава МЗС Литви про мир з Росією: діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Для Росії "мирна угода" означає лише "час переозброюватися".

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Ми перебуваємо в небезпечній близькості від того, щоб упустити можливість покінчити з багатовіковою імперською агресією Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти будуть проклинати нас в окопах, які ми риємо для них", - заявив він.

Переговори України та РФ

Україна і Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, допоки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.

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