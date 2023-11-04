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Глава МИД Литвы о мире с Россией: дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них

Суббота 04 ноября 2023 17:41
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Глава МИД Литвы о мире с Россией: дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Для России "мирное соглашение" означает лишь "время перевооружаться".

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Мы находимся в опасной близости от того, чтобы упустить возможность покончить с многовековой имперской агрессией Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов. Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", - заявил он.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие представители власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину касательно мирных переговоров с Россией.

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