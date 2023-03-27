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Глава МЗС Литви про ядерну зброю в Білорусі: Росія демонструє слабкість

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Росія, своїм рішенням про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, демонструє свою слабкість. Тому відповідь Заходу на плани Кремля має бути сильною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса у Twitter.

"Росія демонструє слабкість, а не силу. Наша відповідь має бути сильною, а не слабкою. Серйозні санкції, розгортання військ у Прибалтиці та збільшення кількості систем повітряної та морської оборони на східному фланзі НАТО стануть сигналом солідарності та рішучості, а не страху та ухильності", - написав він.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Крім того, у Білому домі наразі не вбачають ознак того, що Росія переміщає ядерну зброю до Білорусі.

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