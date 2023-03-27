Глава МЗС Литви про ядерну зброю в Білорусі: Росія демонструє слабкість

"Росія демонструє слабкість, а не силу. Наша відповідь має бути сильною, а не слабкою. Серйозні санкції, розгортання військ у Прибалтиці та збільшення кількості систем повітряної та морської оборони на східному фланзі НАТО стануть сигналом солідарності та рішучості, а не страху та ухильності", - написав він.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито на прохання глави білоруського режиму Лукашенко вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Крім того, у Білому домі наразі не вбачають ознак того, що Росія переміщає ядерну зброю до Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.