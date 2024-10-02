Глава МЗС Ізраїлю оголосив генсека ООН персоною нон грата

"Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша

персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в'їзд у країну", - написав він.

За його словами, будь-хто, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на ізраїльську землю.

"Це генеральний секретар, який ще не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями з ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і не очолив жодних зусиль щодо оголошення їх терористичною організацією. Генеральний секретар, який підтримує терористів, ґвалтівників та вбивць з ХАМАС, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану - родини світового терору - залишиться плямою на історії ООН", - заявив глава відомства.

Кац додав, що Ізраїль продовжить захищати своїх громадян та відстоювати свою національну гідність - з Антоніу Гутеррешем чи без нього.

Що сказав Гутерреш

Менше доби назад генсек ООН Антоніу Гутерреш у своєму Twitter, реагуючи на удар Ірану по Ізраїлю, написав, що стурбований ескалацією конфлікту в Лівані і закликав до негайного припинення вогню.

"Необхідно за будь-яку ціну уникнути повномасштабної війни в Лівані, а також поважати суверенітет і територіальну цілісність Лівану. Я засуджую розширення близькосхідного конфлікту з ескалацією за ескалацією. Це необхідно припинити", - написав він, ще раз наголосивши на необхідності припинення вогню.