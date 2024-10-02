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Глава МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата

Фото: генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь ООН Анониу Гутерриш объявлен персоной нон грата в Израиле. Ему запрещен въезд в страну.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пишет РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х (Twitter).

"Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша
персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну", - написал он.

По его словам, любой, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, не заслуживает ступать на израильскую землю.

"Это генеральный секретарь, который еще не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами из ХАМАС 7 октября 2023 года, и не возглавил никаких усилий по объявлению их террористической организацией. Генеральный секретарь, который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАС, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - родины мирового террора - останется пятном на истории ООН", - заявил глава ведомства.

Кац добавил, что Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать свое национальное достоинство - с Антониу Гутерришем или без него.

Что сказал Гутерриш

Менее суток назад генсек ООН Антониу Гутерриш в своем Twitter, реагируя на удар Ирана по Израилю, написал, что обеспокоен эскалацией конфликта в Ливане и призвал к немедленному прекращению огня.

"Необходимо любой ценой избежать полномасштабной войны в Ливане, а также уважать суверенитет и территориальную целостность Ливана. Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Это необходимо прекратить", - написал он, еще раз подчеркнув необходимость прекращения огня.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 2 октября Иран устроил массированную атаку на Израиль. Тегеран выпустил около 180 баллистических ракет по стране.

По словам "верхушки" Ирана, атака была ответом на убийство Хасана Насраллы и лидера ХАМАС Исмаила Хании. Израиль в свою очередь подчеркнул, что обстрел Ирана "будет иметь последствия".

До этого, 27 сентября, ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана - Бейруту. Целью их атаки стал лидер "Хезболлы" Хасан Насралла, который управляет боевиками уже более 30 лет.

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