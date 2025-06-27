Глава МЗС Ірану розповів, чи пошкодили США ядерні об'єкти країни

"Мушу сказати, що пошкодження є масштабними і серйозними. Однак питання щодо того, чи мають інспектори МАГАТЕ прибути для повного ознайомлення з ситуацією, повинно вирішуватися відповідно до закону, ухваленого парламентом", - сказав міністр.

Він також додав, що остаточне рішення з цього приводу має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.