Глава МИД Ирана рассказал, повредили ли США ядерные объекты страны

"Должен сказать, что повреждения являются масштабными и серьезными. Однако вопрос о том, должны ли инспекторы МАГАТЭ прибыть для полного ознакомления с ситуацией, должен решаться в соответствии с законом, принятым парламентом", - сказал министр.

Он также добавил, что окончательное решение по этому поводу должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.