Глава МЗС Ірану прилетів до Кремля для переговорів з Путіним, - ЗМІ

Навіщо Арагчі їде до Путіна

За словами самого Арагчі, мета поїздки - узгодити позиції щодо ситуації на Близькому Сході.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту заплановані також переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У переліку тем - врегулювання конфлікту на Близькому Сході, поточний стан переговорів між Іраном і США, а також питання припинення вогню.

Що робив Арагчі до поїздки до Москви

Перед тим, як летіти до Росії, іранський міністр відвідав дві сусідніх держави. У суботу - Оман. Там обговорювали ситуацію в Ормузькій протоці. У неділю - Пакистан. Тема - переговори між США та Іраном, у яких Ісламабад виступає посередником.

Росія допомагає Ірану

Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що США ігнорують докази допомоги Росії Ірану, оскільки "довіряють Путіну".

За його словами, Кремль передав Тегерану супутникові знімки американських військових баз і об'єктів критичної інфраструктури Ізраїлю, щоб полегшити іранцям удари по цих цілях.