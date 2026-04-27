Глава МЗС Ірану прилетів до Кремля для переговорів з Путіним, - ЗМІ

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі прибув до Москви. На порядку денному ситуація на Близькому Сході та стан переговорів Тегерана з Вашингтоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Aljazeera.
За словами самого Арагчі, мета поїздки - узгодити позиції щодо ситуації на Близькому Сході.
Раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту заплановані також переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. У переліку тем - врегулювання конфлікту на Близькому Сході, поточний стан переговорів між Іраном і США, а також питання припинення вогню.
Перед тим, як летіти до Росії, іранський міністр відвідав дві сусідніх держави. У суботу - Оман. Там обговорювали ситуацію в Ормузькій протоці. У неділю - Пакистан. Тема - переговори між США та Іраном, у яких Ісламабад виступає посередником.
Тим часом, як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський заявив, що США ігнорують докази допомоги Росії Ірану, оскільки "довіряють Путіну".
За його словами, Кремль передав Тегерану супутникові знімки американських військових баз і об'єктів критичної інфраструктури Ізраїлю, щоб полегшити іранцям удари по цих цілях.
Як повідомляло РБК-Україна, глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас також заявила, що Росія підтримує Іран - зокрема передає йому розвіддані та безпілотники.
Затяжний конфлікт на Близькому Сході відповідає інтересам Москви. Серед плюсів для Кремля - зростання цін на нафту, виснаження систем протиповітряної оборони та відволікання уваги від війни в Україні.