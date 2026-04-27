Глава МИД Ирана прилетел в Кремль для переговоров с Путиным, - СМИ

Зачем Арагчи едет к Путину

По словам самого Арагчи, цель поездки - согласовать позиции по ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее СМИ сообщали, что во время визита запланированы также переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В перечне тем - урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, текущее состояние переговоров между Ираном и США, а также вопрос прекращения огня.

Что делал Арагчи до поездки в Москву

Перед тем, как лететь в Россию, иранский министр посетил два соседних государства. В субботу - Оман. Там обсуждали ситуацию в Ормузском проливе. В воскресенье - Пакистан. Тема - переговоры между США и Ираном, в которых Исламабад выступает посредником.

Россия помогает Ирану

Тем временем, как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США игнорируют доказательства помощи России Ирану, поскольку "доверяют Путину".

По его словам, Кремль передал Тегерану спутниковые снимки американских военных баз и объектов критической инфраструктуры Израиля, чтобы облегчить иранцам удары по этим целям.