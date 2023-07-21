"Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною та Гватемалою", - заявила вона.

Джапарова і Букаро обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.

Фото: Глава МЗС Гватемали приїхав до Києва (twitter.com/EmineDzheppar)

Формула миру

Зеленський представив українську формулу миру в листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни.

Зазначимо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Нещодавно Зеленський провів телефонні переговори з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї, під час яких вони обговорили формати саміту Україна - Латинська Америка.

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