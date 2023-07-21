UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава МЗС Гватемали приїхав до Києва

Фото: міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро (flickr.com/guatemalagob)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро прибув до Києва з робочим візитом. Він уже встиг зустрітися з першою заступницею глави МЗС України Еміне Джапаровою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Джапарової у Twitter.

"Відбулася плідна зустріч із міністром закордонних справ Гватемали Маріо Букаро. Сьогоднішній візит є яскравим свідченням унікального характеру відносин і дружби між Україною та Гватемалою", - заявила вона.

Джапарова і Букаро обговорили підготовку третього саміту "Кримської платформи" та кроки з реалізації формули миру президента Володимира Зеленського.

Фото: Глава МЗС Гватемали приїхав до Києва (twitter.com/EmineDzheppar)

Формула миру

Зеленський представив українську формулу миру в листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни.

Зазначимо, Україна розраховує залучити до формули миру якнайбільшу кількість країн, у тому числі представників Латинської Америки, Африканського контингенту, Індії та Китаю.

Нещодавно Зеленський провів телефонні переговори з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї, під час яких вони обговорили формати саміту Україна - Латинська Америка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГватемалаВізит в УкраїнуВійна Росії проти України