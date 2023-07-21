"Состоялась плодотворная встреча с министром иностранных дел Гватемалы Марио Букаро. Сегодняшний визит является ярким свидетельством уникального характера отношений и дружбы между Украиной и Гватемалой", - заявила она.

Джапарова и Букаро обсудили подготовку третьего саммита "Крымской платформы" и шаги по реализации формулы мира президента Владимира Зеленского.

Фото: Глава МИД Гватемалы приехал в Киев (twitter.com/EmineDzheppar)

Формула мира

Зеленский представил украинскую формулу мира в ноябре прошлого года. Мирный план состоит из 10 пунктов и предусматривает восстановление контроля Украины над территорией, возвращение пленных, преследование военных преступников.

Также формула мира Украины заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее Зеленский заявил, что хочет провести мирный саммит в символическую дату - 500 дней войны.

Отметим, Украина рассчитывает привлечь к формуле мира как можно большее количество стран, в том числе представителей Латинской Америки, Африканского контингента, Индии и Китая.

Недавно Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи, во время которых они обсудили форматы саммита Украина - Латинская Америка.

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