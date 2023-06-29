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Зеленський обговорив із президентом Гватемали формат саміту Україна - Латинська Америка

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Четвер 29 червня 2023 21:58
Зеленський обговорив із президентом Гватемали формат саміту Україна - Латинська Америка Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї. Серед іншого вони обговорили формати саміту Україна - Латинська Америка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови держави у Telegram.

"Дякую за ініційовану декларацію на підтримку України на Генеральній асамблеї Організації американських держав і за регіональне лідерство в Core Group зі створення спеціального трибуналу", - повідомив він.

Також лідери двох країн скоординували зусилля перед майбутніми міжнародними заходами.

"Обговорили реалізацію формули миру, можливі формати саміту Україна - Латинська Америка та безпекову співпрацю, зокрема підтримку України фахівцями й технікою для розмінування", - повідомив президент.

Формула миру

Зеленський представив українську формулу миру у листопаді минулого року. Мирний план складається з 10 пунктів і передбачає відновлення контролю України над територією, повернення полонених, переслідування військових злочинців.

Також формула миру України полягає у гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки.

Раніше Зеленський заявив, що хоче провести мирний саміт у символічну дату - 500 днів війни.

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