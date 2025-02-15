Глава МЗС Франції вважає, що Європі доведеться приймати "складні рішення" для безпеки
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро прогнозує, що західним лідерам для забезпечення безпеки та подолання загроз для Європи доведеться незабаром ухвалювати непрості рішення. Та припустив, що доведеться чимось "жертвувати".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
На полях Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, 15 лютого, французький міністр висловив думку, що Європі доведеться зробити важкий вибір, щоб впоратися з загрозами, які стоять перед нею.
Він додав, що це необхідно для забезпечення Європою свою безпеку.
"Нам потрібно підготуватися. Нам доведеться зіткнутися з важкими днями, приймати складні рішення і навіть жертвувати, чого ми не очікували досі, щоб забезпечити цю безпеку", - сказав Барро, звертаючись до журналістів на заході.
Також глава МЗС Франції розповів, що після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо він вважає, що адміністрація американського президента Дональда Трампа досі формує свою думку щодо того, як Вашингтон має впоратися російсько-українською війною.
Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європі терміново потрібно розробити свій план дій щодо України та власної безпеки. Глава польського уряду додав, що в інакшому випадку рішення будуть ухвалювати інші.
Сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки премʼєр-міністра Данії Метте Фредеріксен назвала стратегію Європи у війні РФ проти України. Вона наголосила, що план полягає тільки у перемозі.
Додамо, 15 лютого під час виступу в Мюнхені на безпековій конференції президент України Володимир Зеленський закликав до створення Збройних сил Європи.
Нагадаємо також, вчора, 14 лютого, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що команда Трампа стурбована питанням безпеки у Європі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.