У Трампа заявили про стурбованість безпекою Європи: ми можемо домовитись щодо України та РФ
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що команда американського президента Дональда Трампа стурбована питанням безпеки у Європі.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.
"Адміністрація Трампа дуже стурбована Європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії. Це буде важливо в найближчі роки для Європи загалом збільшити власну роль в обороні", - сказав Венс.
Водночас Венс заявив, що, на його думку, наразі не Росія і не Китай є головними загрозами для Європи, а проблеми всередині самого ЄС.
"Загроза, яка мене найбільше турбує з приводу Європи - це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, що розділяють зі США", - заявив він.
Виключення ЄС з переговорного процесу
Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, обговоривши війну в Україні. Розмова Трампа з Путіним стала несподіванкою для європейських країн, де деякі представники критично оцінили діалог із російським диктатором.
Європейські політики підкреслили важливість участі Європи в переговорах, зокрема, якщо Трамп пропонує розміщення миротворців. У Британії нагадали, що голос України має бути центральним у будь-яких мирних перемовинах.
Західні ЗМІ пишуть, що в Європі побоюються, що Трамп виключить їх з переговорів, але змусить платити за відбудову України та відправити миротворців.
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