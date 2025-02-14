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У Трампа заявили про стурбованість безпекою Європи: ми можемо домовитись щодо України та РФ

П'ятниця 14 лютого 2025 15:59
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У Трампа заявили про стурбованість безпекою Європи: ми можемо домовитись щодо України та РФ Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що команда американського президента Дональда Трампа стурбована питанням безпеки у Європі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

"Адміністрація Трампа дуже стурбована Європейською безпекою. Ми вважаємо, що ми можемо домовитися щодо України та Росії. Це буде важливо в найближчі роки для Європи загалом збільшити власну роль в обороні", - сказав Венс.

Водночас Венс заявив, що, на його думку, наразі не Росія і не Китай є головними загрозами для Європи, а проблеми всередині самого ЄС.

"Загроза, яка мене найбільше турбує з приводу Європи - це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, що розділяють зі США", - заявив він.

Виключення ЄС з переговорного процесу

Нагадаємо, 12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні розмови з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, обговоривши війну в Україні. Розмова Трампа з Путіним стала несподіванкою для європейських країн, де деякі представники критично оцінили діалог із російським диктатором.

Європейські політики підкреслили важливість участі Європи в переговорах, зокрема, якщо Трамп пропонує розміщення миротворців. У Британії нагадали, що голос України має бути центральним у будь-яких мирних перемовинах.

Західні ЗМІ пишуть, що в Європі побоюються, що Трамп виключить їх з переговорів, але змусить платити за відбудову України та відправити миротворців.

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