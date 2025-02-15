Європі терміново потрібен свій план дій щодо України, інакше вирішуватимуть інші, - Туск
Європі терміново потрібно розробити свій план дій щодо України та власної безпеки. В інакшому випадку рішення будуть ухвалювати інші.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска в X (Twitter).
"Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці", - зазначив Туск.
Глава уряду Польщі додав, що у такому випадку рішення будуть "не обов'язково відповідно до наших власних інтересів".
"Цей план треба готувати вже зараз. Не можна гаяти часу", - наголосив польський прем'єр.
Побоювання Європи щодо Трампа
Західні ЗМІ зазначають, що в Європі побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх з переговорів щодо України, але змусить платити за відбудову України та відправити миротворців.
Глава Пентагону Піт Гегсет допустив участь Європи у мирних переговорах щодо України.
Також в країнах ЄС заявляли, що розмова Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним стала для них сюрпризом, а дехто критикував президента США за розмови з Путіним.
У Німеччині вважають, що Європа повинна брати участь у переговорах щодо України, особливо, якщо Трамп хоче розміщення європейських миротворців в Україні.
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