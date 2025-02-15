Глава МИД Франции считает, что Европе придется принимать сложные решения для безопасности
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прогнозирует, что западным лидерам для обеспечения безопасности и преодоления угроз для Европы придется вскоре принимать непростые решения. И предположил, что придется чем-то "жертвовать".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На полях Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, 15 февраля, французский министр выразил мнение, что Европе придется сделать трудный выбор, чтобы справиться с угрозами, которые стоят перед ней.
Он добавил, что это необходимо для обеспечения Европой своей безопасности.
"Нам нужно подготовиться. Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже жертвовать, чего мы не ожидали до сих пор, чтобы обеспечить эту безопасность", - сказал Барро, обращаясь к журналистам на мероприятии.
Также глава МИД Франции рассказал, что после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио он считает, что администрация американского президента Дональда Трампа до сих пор формирует свое мнение относительно того, как Вашингтон должен справиться с российско-украинской войной.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европе срочно нужно разработать свой план действий по Украине и собственной безопасности. Глава польского правительства добавил, что в противном случае решения будут принимать другие.
Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министра Дании Метте Фредериксен назвала стратегию Европы в войне РФ против Украины. Она подчеркнула, что план заключается только в победе.
Добавим, 15 февраля во время выступления в Мюнхене на конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы.
Напомним также, вчера, 14 февраля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что команда Трампа обеспокоена вопросом безопасности в Европе.
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