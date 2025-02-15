Глава МИД Франции считает, что Европе придется принимать сложные решения для безопасности

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прогнозирует, что западным лидерам для обеспечения безопасности и преодоления угроз для Европы придется вскоре принимать непростые решения. И предположил, что придется чем-то "жертвовать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На полях Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, 15 февраля, французский министр выразил мнение, что Европе придется сделать трудный выбор, чтобы справиться с угрозами, которые стоят перед ней.

Он добавил, что это необходимо для обеспечения Европой своей безопасности.

"Нам нужно подготовиться. Нам придется столкнуться с трудными днями, принимать сложные решения и даже жертвовать, чего мы не ожидали до сих пор, чтобы обеспечить эту безопасность", - сказал Барро, обращаясь к журналистам на мероприятии.

Также глава МИД Франции рассказал, что после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио он считает, что администрация американского президента Дональда Трампа до сих пор формирует свое мнение относительно того, как Вашингтон должен справиться с российско-украинской войной.