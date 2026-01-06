Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України Зваричем: очікується розмова із Сибігою

За словами Мацінки, зустріч у понеділок пройшла в серйозній атмосфері. Серед іншого, вони обговорили настрої в деяких верствах чеського суспільства. Як пише ЗМІ, ця зустріч не була викликом посла.

Крім цього, міністр закордонних справ Чехії анонсував, що у вівторок проведе телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Завтра я продовжу це важливе обговорення під час телефонної розмови з моїм українським колегою, міністром Андрієм Сибігою", - сказав Мацінка.