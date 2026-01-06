Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України Зваричем: очікується розмова із Сибігою

У понеділок, 5 січня, глава МЗС Чехії Петр Мацінка зустрівся з послом України Василем Зваричем після його реакції на антиукраїнські заяви спікера Палати депутатів Томіо Окамури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seznam Spravy.
За словами Мацінки, зустріч у понеділок пройшла в серйозній атмосфері. Серед іншого, вони обговорили настрої в деяких верствах чеського суспільства. Як пише ЗМІ, ця зустріч не була викликом посла.
Крім цього, міністр закордонних справ Чехії анонсував, що у вівторок проведе телефонну розмову з главою МЗС України Андрієм Сибігою.
"Завтра я продовжу це важливе обговорення під час телефонної розмови з моїм українським колегою, міністром Андрієм Сибігою", - сказав Мацінка.
Зазначимо, що міністр закордонних справ Чехії зустрівся з українським дипломатом після того, як Зварич публічно розкритикував антиукраїнські заяви, які у своєму новорічному зверненні виголосив спікер Палати депутатів Томі Окамура.
Зокрема, Окамура розкритикував постачання зброї Україні та керівництво української держави, що викликало різку критику опозиції, а також українських політиків і дипломатів. Крім цього, він виступив проти членства України в ЄС, різко розкритикував позицію Євросоюзу й оточення президента України Володимира Зеленського.
Після того, як на це відреагував посол України в Чехії Василь Зварич, глава МЗС Чехії Мацінка заявив, що вважає недоречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяву однієї з вищих конституційних посадових осіб.
Своєю чергою очільник українського МЗС Андрій Сибіга став на захист посла, наголосив, що той діяв правильно і професійно, відреагувавши на неприйнятні заяви на адресу України та її керівництва.
Після цього представники чеської сторони анонсували, що Мацинка запросив Зварича на зустріч.