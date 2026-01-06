RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Глава МИД Чехии встретился с послом Украины Зваричем: ожидается разговор с Сибигой

Фото: посол Украины в Чехии Василий Зварич (facebook.com/ODFoundation)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 5 января, глава МИД Чехии Петр Мацинка встретился с послом Украины Василием Зваричем после его реакции на анти украинские заявления спикера Палаты депутатов Томио Окамуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seznam Spravy.

По словам Мацинки, встреча в понедельник прошла в серьезной атмосфере. Среди прочего, они обсудили настроения в некоторых слоях чешского общества. Как пишет СМИ, данная встреча не была вызовом посла.

Помимо этого, министр иностранных дел Чехии анонсировал, что во вторник проведет телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Завтра я продолжу это важное обсуждение в ходе телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой", - сказал Мацинка.

Что предшествовало

Отметим, что министр иностранных дел Чехии встретился с украинским дипломатом после того, как Зварич публично раскритиковал антиукраинские заявление, которые в своем новогоднем обращении произнес спикер Палаты депутатов Томи Окамура.

В частности, Окамура раскритиковал поставки оружия Украине и руководство украинского государства, что вызвало резкую критику оппозиции, а также украинских политиков и дипломатов. Помимо этого, он выступил против членства Украины в ЕС, резко раскритиковал позицию Евросоюза и окружение президента Украины Владимира Зеленского.

После того, как это отреагировал посол Украины в Чехии Василий Зварич, глава МИД Чехии Мацинка заявил, что считает неуместным, чтобы посол иностранного государства публично оценивал заявление одного из высших конституционных должностных лиц.

В свою очередь глава украинского МИД Андрей Сибига встал на защиту посла, отметил, что тот действовал правильно и профессионально, отреагировав на неприемлемые заявления в адрес Украины и ее руководства.

После этого представители чешской стороны анонсировали, что Мацинка пригласил Зварича на встречу.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаЧехия