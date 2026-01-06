Глава МИД Чехии встретился с послом Украины Зваричем: ожидается разговор с Сибигой

По словам Мацинки, встреча в понедельник прошла в серьезной атмосфере. Среди прочего, они обсудили настроения в некоторых слоях чешского общества. Как пишет СМИ, данная встреча не была вызовом посла.

Помимо этого, министр иностранных дел Чехии анонсировал, что во вторник проведет телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой.

"Завтра я продолжу это важное обсуждение в ходе телефонного разговора с моим украинским коллегой, министром Андреем Сибигой", - сказал Мацинка.