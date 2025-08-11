Глава МЗС Чехії прибув з візитом в Україну

Нагадаємо, що це не перший візит глави МЗС Чехії в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Зокрема, 22 листопада 2024 року Ян Ліпавський прибув до Києва потягом. Він зазначив, що хотів дізнатися, як українці справляються з російськими обстрілами.

Допомога Чехії

Чехія - одна з найактивніших країн-партнерів України. Прага підтримує інтеграцію України в ЄС, а також надала українській армії військову допомогу, зокрема постачала броньовану техніку, боєприпаси, стрілецьку зброю та інше озброєння.

Чехія створила ініціативу з закупівлі для України артилерійських снарядів у третіх країн. Їх уже постачають ЗСУ.

Крім того, Україна та Чехія співпрацюють в оборонній сфері. Нещодавно країни домовилися про спільне виробництво артилерійських боєприпасів 155 мм калібру.