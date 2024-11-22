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Глава МЗС Чехії приїхав до Києва

Київ, П'ятниця 22 листопада 2024 08:58
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Глава МЗС Чехії приїхав до Києва Фото: міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув в Україну у п'ятницю, 22 листопада. Це не перший його візит в Україну під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ліпавського в X (Twitter).

Глава МЗС Чехії сьогодні вранці прибув до Києва потягом. Ліпавський зазначив, що хоче дізнатися, як українці справляються з російськими обстрілами.

Також, за словами міністра, він перевірить, як працюють чеські проекти на місцях, і обговорить, як краще спрямувати міжнародну допомогу в найближчі місяці.

Нагадаємо, що це не перший візит глави МЗС Чехії в Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, Ян Ліпавський разом з австрійським колегою відвідували Київ у липні 2022 року.

Глава МЗС Чехії приїхав до Києва

Фото: глава МЗС Чехії приїхав до Києва (x.com/JanLipavsky)

Допомога Чехії

Чехія - одна з найактивніших країн-партнерів України. Прага підтримує інтеграцію України в ЄС, а також надала українській армії військову допомогу, зокрема постачала броньовану техніку, боєприпаси, стрілецьку зброю та інше озброєння.

Чехія створила ініціативу з закупівлі для України артилерійських снарядів у третіх країн. Їх уже постачають ЗСУ.

Крім того, Україна та Чехія співпрацюють в оборонній сфері. Нещодавно країни домовилися про спільне виробництво артилерійських боєприпасів 155 мм калібру.

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