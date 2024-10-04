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Україна та Чехія домовилися про виробництво артилерійських боєприпасів 155 мм калібру

П'ятниця 04 жовтня 2024 08:30
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Україна та Чехія домовилися про виробництво артилерійських боєприпасів 155 мм калібру Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Чехословацька група (CSG) уклала угоду з українським виробником зброї "Українська бронетехніка" про локальне виробництво артилерійських боєприпасів калібру 155 мм в Україні. Контракт було підписано 2 жовтня на Міжнародному форумі оборонної промисловості в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу CSG.

Виробництво снарядів розпочнеться 2025 року, внаслідок чого до 2026 року обсяг випуску перевищить 300 тисяч одиниць на рік.

Згідно з домовленостями, CSG надасть технологічну підтримку та ноу-хау для організації виробництва в Україні. Ця ініціатива зміцнює співпрацю між українською та чеською сторонами в рамках зусиль зі збільшення поставок боєприпасів для української армії. Крім того, виробництво буде вестися як в Україні, так і в Чехії, що допоможе знизити вартість снарядів і прискорити їх випуск.

Річард Кубена, комерційний директор CSG Defence, наголосив на важливості цієї угоди для України. За його словами, співпраця дасть змогу Україні самостійно виробляти критично важливу військову техніку, що є ключовим елементом її обороноздатності. CSG активно підтримує Україну з початку російського вторгнення, постачаючи різноманітну військову техніку та боєприпаси.

Рішення про локалізацію виробництва снарядів було також підтримано Міністерством оборони Чехії та Міжурядовим агентством оборонного співробітництва AMOS. Ці організації відіграють важливу роль у реалізації Чеської ініціативи щодо боєприпасів і в наданні допомоги Україні.

Чеська ініціатива

Цього року Чехія знайшла значну кількість снарядів для України в країнах, що не входять до Євросоюзу. Однак для їх придбання знадобилося фінансування з боку міжнародних партнерів.

Низка держав виділив кошти на купівлю боєприпасів, і 25 червня стало відомо про прибуття першої партії снарядів в Україну.

У липні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала перші 50 тисяч снарядів, частину з яких уже використовують на фронті.

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