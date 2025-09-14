Глава МЗС Чехії про нову провокацію з дронами: Росія має заплатити конкретну ціну

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на інцидент із російським дроном, що порушив повітряний простір Румунії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Ліпавського в Twitter.

"Росія продовжує провокувати. Минулої ночі - Румунія. Я не вірю в російські “помилки”. Як союзники по НАТО, ми залишаємося пильними. Росія має заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Саме тому Чехія підтримує подальші санкції", - заявив міністр.

Він заявив, що Росія "продовжує провокувати" й що союзники по НАТО мають залишатися пильними.

Порушення повітрянного простору Румунії

13 вересня винищувачі F-16 піднімалися на перехоплення після фіксації безпілотника в румунському небі поблизу Тулчі; ціль відстежували до району Кілія-Веке. Інцидент стався на тлі триваючих російських атак на українську інфраструктуру біля кордону.

Дрон не проходив над житловими територіями й не створював загрози для цивільних.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи інцидент, підкреслив: російські військові добре знають маршрути та тривалість польоту своїх безпілотників, тож говорити про випадковість не доводиться.

Глава держави знову звернувся до європейських партнерів із закликом запровадити додаткові санкції проти Росії.

Окрім того, голова МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою назвала запуск російських дронів на територію країни небезпечними провокаціями та заявила, що порушить це питання на Генасамблеї ООН.