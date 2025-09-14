ua en ru
Глава МИД Чехии о новой провокации с дронами: Россия должна заплатить конкретную цену

Воскресенье 14 сентября 2025 13:15
Глава МИД Чехии о новой провокации с дронами: Россия должна заплатить конкретную цену Фото: глава МИД Чехии Ян Липавский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отреагировал на инцидент с российским дроном, нарушившим воздушное пространство Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Липавского в Twitter.

Он заявил, что Россия "продолжает провоцировать" и что союзники по НАТО должны оставаться бдительными.

"Россия продолжает провоцировать. Прошлой ночью - Румыния. Я не верю в российские "ошибки". Как союзники по НАТО, мы остаемся бдительными. Россия должна заплатить конкретную цену за свои провокации против НАТО. Именно поэтому Чехия поддерживает дальнейшие санкции", - заявил министр.

Нарушение воздушного пространства Румынии

13 сентября истребители F-16 поднимались на перехват после фиксации беспилотника в румынском небе вблизи Тулчи; цель отслеживали до района Килия-Веке. Инцидент произошел на фоне продолжающихся российских атак на украинскую инфраструктуру у границы.

Дрон не проходил над жилыми территориями и не создавал угрозы для гражданских.

Президент Владимир Зеленский, комментируя инцидент, подчеркнул: российские военные хорошо знают маршруты и продолжительность полета своих беспилотников, поэтому говорить о случайности не приходится.

Глава государства снова обратился к европейским партнерам с призывом ввести дополнительные санкции против России.

Кроме того, глава МИД Румынии Оана-Сильвия Цою назвала запуск российских дронов на территорию страны опасными провокациями и заявила, что поднимет этот вопрос на Генассамблее ООН.

