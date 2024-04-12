Глава МЗС Британії застеріг Іран від ескалації конфлікту на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Великої Британії Дейвід Кемерон попередив владу Ірану про недопустимість дій, що загрожують ескалації конфлікту на Близькому Сході. Заява прозвучала на тлі погроз Тегерана про можливість "помститися" Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) британського міністра.

Глава МЗС Британії адресував своє звернення іранському колезі Аміру-Абдоллахіану.

"Сьогодні я чітко дав зрозуміти міністру закордонних справ Аміру-Абдоллахіану, що Іран не повинен втягувати Близький Схід у ширший конфлікт", - наголосив Кемерон.

Він додав, що "глибоко стурбований" потенційною можливістю "прорахунку, який може призвести до подальшого насильства".

"Натомість Іран повинен працювати над деескалацією та запобіганням подальшим атакам", - додав глава МЗС Британії.

Що передувало

Нагадаємо, 1 квітня Ізраїль завдав потужного авіаудару по центральному кварталу Меззе в центрі Дамаска в Сирії. Будівлю іранського консульства було повністю знищено. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Попри те, що Ізраїль вже неодноразово бив по пов'язаних з Іраном об'єктах у Сирії протягом останніх місяців, втім це був перший випадок, коли ЦАХАЛ завдав удару по іранській дипломатичній будівлі.

Іран офіційно звинуватив у нападі Ізраїль та пообіцяв "жорстку" відповідь. 4 квітня ЦРУ попередило, що впродовж 48 годин Іран може почати військову операцію проти Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його країна зможе себе захистити та діятиме за принципом: "Той, хто нападає на Ізраїль або планує напасти, постраждає сам".

Додамо, що за даними The Times of Israel, Іран дав зрозуміти Вашингтону, що відповість на ймовірний напад Ізраїлю на його посольство в Сирії таким чином, щоб уникнути серйозної ескалації.

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