Глава МИД Британии предостерег Иран от эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предупредил власти Ирана о недопустимости действий, угрожающих эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Заявление прозвучало на фоне угроз Тегерана о возможности "отомстить" Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) британского министра.
Глава МИД Британии адресовал свое обращение иранскому коллеге Амиру-Абдоллахиану.
"Сегодня я четко дал понять министру иностранных дел Амиру-Абдоллахиану, что Иран не должен втягивать Ближний Восток в более широкий конфликт", - подчеркнул Кэмерон.
Он добавил, что "глубоко озабочен" потенциальной возможностью "просчета, который может привести к дальнейшему насилию".
"Вместо этого Иран должен работать над деэскалацией и предотвращением дальнейших атак", - добавил глава МИД Британии.
Что предшествовало
Напомним, 1 апреля Израиль нанес мощный авиаудар по центральному кварталу Меззе в центре Дамаска в Сирии. Здание иранского консульства было полностью уничтожено. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Несмотря на то, что Израиль уже неоднократно бил по связанным с Ираном объектам в Сирии в течение последних месяцев, впрочем это был первый случай, когда ЦАХАЛ нанес удар по иранскому дипломатическому зданию.
Иран официально обвинил в нападении Израиль и пообещал "жесткий" ответ. 4 апреля ЦРУ предупредило, что в течение 48 часов Иран может начать военную операцию против Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна сможет себя защитить и будет действовать по принципу: "Тот, кто нападает на Израиль или планирует напасть, пострадает сам".
Добавим, по данным The Times of Israel, Иран дал понять Вашингтону, что ответит на вероятное нападение Израиля на его посольство в Сирии таким образом, чтобы избежать серьезной эскалации.
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