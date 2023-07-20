Глава МЗС Британії сподівається, що Ердоган поверне РФ до "зернової угоди"
Великобританія сподівається, що президент Туреччини зможе повернути Росію до переговорів щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи.
Про це заявив голова МЗС Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
"Я справді сподіваюся, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зможе переконати Росію у важливості Чорноморської зернової ініціативи, адже вона допомагає позбавити людей від голоду та знизити міжнародні ціни на зерно", - сказав Клеверлі.
Він додав, що Ердоган виконав неймовірно важливу роботу від імені багатьох людей у всьому світі, беручи участь разом з Організацією Об’єднаних Націй у забезпеченні зернової ініціативи.
Також, міністр закордонних справ звинуватив Росію у використанні голоду в усьому світі для політичного впливу.
Вихід РФ із "зернової угоди"
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Москва вирішила не продовжувати дію "зернової угоди". У Міноборони РФ заявили, що Росія з 20 липня нібито вважатиме залученими до війни ті країни, судна яких прямуватимуть до чорноморських портів України.
Водночас російський диктатор заявив, що Росія відновить свою участь у "зерновій угоді" лише у випадку, якщо Захід виконає низку вимог.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк зауважив, що шантаж російського диктатора Володимира Путіна викликаний відсутністю міжнародної реакції на терористичні дії РФ.
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