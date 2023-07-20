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Глава МИД Британии надеется, что Эрдоган вернет РФ к "зерновому соглашению"

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Четверг 20 июля 2023 03:40
Глава МИД Британии надеется, что Эрдоган вернет РФ к "зерновому соглашению" Фото: министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клэверли (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Великобритания надеется, что президент Турции сможет вернуть Россию к переговорам по продлению Черноморской зерновой инициативы.

Об этом заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Я действительно надеюсь, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить Россию в важности Черноморской зерновой инициативы, ведь она помогает избавить людей от голода и снизить международные цены на зерно", - сказал Клеверли.

Он добавил, что Эрдоган проделал невероятно важную работу от имени многих людей во всем мире, участвуя вместе с Организацией Объединенных Наций в обеспечении зерновой инициативы.

Министр иностранных дел обвинил Россию в использовании голода во всем мире для политического влияния.

Выход РФ из "зернового соглашения"

Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Москва решила не продлевать действие "зернового соглашения". В Минобороны РФ заявили, что Россия с 20 июля якобы будет считать вовлеченными в войну те страны, суда которых будут направляться в черноморские порты Украины.

В то же время российский диктатор заявил, что Россия возобновит свое участие в "зерновом соглашении" только в том случае, если Запад выполнит ряд требований.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что шантаж российского диктатора Владимира Путина вызван отсутствием международной реакции на террористические действия РФ.

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Великобритания зерновой коридор Турция
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