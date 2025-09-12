UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Глава МЗС Британії в Києві оголосить про пакет зимової допомоги на 190 млн доларів

Фото: Іветт Купер (facebook.com/UKCypriotFed)
Автор: Олександр Білоус

Британський міністр закордонних справ Іветт Купер приїде до Києва в п'ятницю 12 вересня. Це буде її перша закордонна поїздка після призначення на посаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У рамках візиту вона оголосить про виділення Україні 142 млн фунтів (193 млн доларів) зимової підтримки.

Купер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та високопоставленими українськими чиновниками. Вона підтвердить прихильність Британії захисту України від російської агресії.

Додатковий пакет допомоги

"Безпека України має ключове значення для безпеки Великої Британії", - заявила Купер.

Новий пакет фінансування є частиною раніше оголошеної програми допомоги, що стартувала в червні. Він включає 100 млн фунтів гуманітарної підтримки для прифронтових спільнот і 42 млн фунтів на відновлення і захист критичних енергосистем, які стали метою російських ударів.

Посилення співпраці

Візит відбудеться на тлі зростання напруженості через вторгнення російських дронів у повітряний простір НАТО над Польщею.

Велика Британія повідомила про плани налагодити масове виробництво українських перехоплювачів-дронів. Це має допомогти протистояти атакам Росії в рамках ширшої оборонної співпраці між Києвом і Лондоном.

 

 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер замінив міністра закордонних справ країни у своєму уряді. Замість Девіда Леммі посаду глави МЗС обійматиме Іветт Купер.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер і повідомив про її візит до Києва.

