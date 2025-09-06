Перший дзвінок - до України: Сибіга поговорив із новопризначеною головою МЗС Британії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з новопризначеним міністром закордонних справ Великої Британії Іветт Купер.

"Я щиро ціную перший дзвінок моєї колеги до України - ми сприймаємо це як знак поваги та пріоритет у збереженні непохитної підтримки Великої Британії", - написав він.

Сибіга подякував главі британського МЗС за щиру особисту солідарність з Україною на попередніх посадах, а також за відданість Сполученого Королівства.

"Разом ми захищаємо наші спільні цінності свободи, незалежності та людяності. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу для просування нашого чудового стратегічного партнерства та зміцнення всієї Європи", - підсумував Сибіга.