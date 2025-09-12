Глава МИД Британии в Киеве объявит о пакете зимней помощи на 190 млн долларов

В рамках визита она объявит о выделении Украине 142 млн фунтов (193 млн долларов) зимней поддержки.

Купер встретится с президентом Владимиром Зеленским и высокопоставленными украинскими чиновниками. Она подтвердит приверженность Британии защите Украины от российской агрессии.

Дополнительный пакет помощи

"Безопасность Украины имеет ключевое значение для безопасности Великобритании", - заявила Купер.

Новый пакет финансирования является частью ранее объявленной программы помощи, стартовавшей в июне. Он включает 100 млн фунтов гуманитарной поддержки для прифронтовых сообществ и 42 млн фунтов на восстановление и защиту критических энергосистем, которые стали целью российских ударов.

Усиление сотрудничества

Визит состоится на фоне роста напряженности из-за вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО над Польшей.

Великобритания сообщила о планах наладить массовое производство украинских перехватчиков-дронов. Это должно помочь противостоять атакам России в рамках более широкого оборонного сотрудничества между Киевом и Лондоном.