Глава МЗС анонсував "багато рішень" щодо України на саміті НАТО

"Буде й багато інших рішень (на саміті НАТО - ред.). Не треба на цьому зациклюватися (мова про питання членства - ред.)", - сказав Кулеба.

За його словами, зараз розробляється новий багаторічний план підтримки України, ведуться дискусії й про певні гарантії безпеки та вдосконалення нашої взаємодії з НАТО.

"Багато речей в роботі, але ключове, тобто перлина в цій короні - це питання щодо того, як ми рухаємось до членства", - наголосив міністр.