Глава МВС Клименко прояснив ситуацію в Куп’янську після заяв Путіна

Нагадаємо, сьогодні диктатор Путін виступив з абсурдною заявою щодо бажання запросити журналістів іноземних ЗМІ у Куп'янськ та Покровськ, щоб нібито продемонструвати оточення українських військ.

Ситуація у Куп'янську

За даними Генштабу України, на Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

Вчора начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські війська присутні у північній частині Куп’янська. Вони намагаються одночасно обійти місто та прорватися безпосередньо до його центру.

Трегубов також підкреслив, що заяви російських окупантів про нібито оточення Куп’янська не відповідають дійсності.