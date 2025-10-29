Генштаб оновив карти боїв: найзапекліші - на одному напрямку

За добу відбулося 148 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 45 штурмів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав 57 авіаударів і скинув 113 керованих авіабомб.

Крім того, здійснив 4518 обстрілів позицій Сил оборони, зокрема 86 - із реактивних систем залпового вогню, та застосував 4679 дронів-камікадзе для атак по українських позиціях.

Під авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Дніпро та Новоолександрівка на Дніпропетровщині, а також Рівнопілля, Залізничне, Успенівка, Білогір’я та Оріхів у Запорізькій області.

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили шість районів зосередження живої сили, озброєння та техніки противника, а також три артилерійські системи окупантів.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два боєзіткнення. Противник завдав 9 авіаційних ударів, скинувши при цьому 25 керованих авіаційних бомб, здійснив 174 обстріли, зокрема 10 - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве, Олександрівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Костянтинівки, Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 45 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 23 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили сім ворожих спроб просунутись уперед в районах Новомиколаївки та Лугівського.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили сім ворожих атак на позиції наших військ в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту - успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.