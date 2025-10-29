Глава МВД Клименко прояснил ситуацию в Купянске после заявлений Путина

Отвечая на вопрос о ситуации в Купянске и заявлениях российского диктатора Владимира Путина о якобы окружении украинских войск, Клименко отметил, что ситуацию удалось стабилизировать.

"Я могу сказать, что в данном случае мы можем верить заявлениям Генерального штаба ВСУ. Наших действительно там много подразделений работает вокруг Купянска. На сегодняшний день, я считаю, что ситуация стабилизирована. И я надеюсь, что наши Силы безопасности и обороны смогут все сделать, чтобы Купянск не был захвачен врагом", - заявил Клименко.