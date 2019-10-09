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Глава МВФ предостерегла от глобальных последствий торговых войн

Новости » Политика    09.10.2019 - 04:52
Глава МВФ предостерегла от глобальных последствий торговых войн
Фото: Кристалина Георгиева (wikipedia.org)

Мировая экономика переживает фазу "одновременного замедления" темпов развития

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что прогнозы глобального экономического роста ухудшаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МВФ.

Во время своего выступления в Вашингтоне Георгиева отметила, что в настоящее время мировая экономика переживает фазу "одновременного замедления" темпов развития.

"Поэтому в этом году аналитики МВФ ожидают замедления показателей экономического роста "в 90 процентах стран мира", сказала глава МВФ.

Она подчеркнула при этом, что такое замедление станет самым масштабным с начала нынешнего десятилетия. Уже в ближайшие недели фонд скорректирует в сторону ухудшения свои предыдущие прогнозы экономического развития на 2019 и 2020 годы.

Ранее сообщалось, что Кристалина Георгиева возглавила Международный валютный фонд (МВФ). Болгарка Георгиева была назначена главой МВФ в среду, 25 сентября. Ее избрали на 5 лет. До этого она занимала должность исполнительного директора Всемирного банка, а также была членом Еврокомиссии.

До этого МВФ возглавляла Кристин Лагард, которая ушла в отставку 12 сентября.

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