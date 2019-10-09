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Глава МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн

Новини » Політика    09.10.2019 - 04:52
Глава МВФ застерегла від глобальних наслідків торговельних воєн
Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

Світова економіка переживає фазу "одночасного сповільнення" темпів розвитку

Нова директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що прогнози глобального економічного зростання погіршуються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

Під час свого виступу у Вашингтоні Георгієва відзначила, що нині світова економіка переживає фазу "одночасного сповільнення" темпів розвитку.

"Тож цього року аналітики МВФ очікують сповільнення показників економічного зростання "у 90 відсотках країн світу", сказала очільник МВФ.

Вона наголосила при цьому, що таке сповільнення стане наймасштабнішим з початку нинішнього десятиліття. Уже найближчими тижнями фонд скоригує в бік погіршення свої попередні прогнози економічного розвитку на 2019 та 2020 роки.

Раніше повідомлялося, що Крісталіна Георгієва очолила Міжнародний валютний фонд (МВФ). Болгарка Георгієва була призначена главою МВФ в середу, 25 вересня. Її обрали на 5 років. До цього вона обіймала посаду виконавчого директора Світового банку, а також була членом Єврокомісії.

До цього МВФ очолювала Крістін Лагард, яка пішла у відставку 12 вересня.

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