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Красный Крест развернул пункты помощи хасидам на границе с Украиной

Минск, Вторник 15 сентября 2020 13:23
Красный Крест развернул пункты помощи хасидам на границе с Украиной
Фото: хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси (belta.by)
Автор: РБК-Украина

Международный комитет Красного Креста развернул пункты помощи хасидам в нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. По оценкам белорусских пограничников, сейчас там находятся около 800 паломников.

Об этом сообщает БЕЛТА.

Сообщается, что также планируется разворачивание модулей с обогревом от МЧС Беларуси, с при необходимости детям и взрослым окажут медицинскую помощь. Около 14:00 в нейтральной полосе заработает полевая кухня.

Также сообщается, что между пунктами пропуска "Новая Гута" и "Новые Яриловичи" уже собрались порядка 800 евреев-хасидов, которые следуют в Украину. Обмен информацией с украинской стороной налажен по линии оперативно-дежурных служб Черниговского пограничного отряда и Гомельской пограничной группы.

Фото: хасиды пытаются попасть в Украину из Беларуси (belta.by)

Напомним, ранее украинская сторона сообщала, что хасидов на границе обеспечивают водой и кошерной пищей. Также пограничная служба наладила контакт посольством Израиля и раввинами еврейских религиозных организаций.

Отметим, в 700 метрах от пункта пропуска "Новые Яриловичи" выставлен заслон, работа КПП приостановлена. Паломникам разъясняют запрет на въезд в Украину согласно решению правительства, запрет действует до 28 сентября.

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