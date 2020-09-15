Сотни хасидов застряли на границе с Украиной: что известно

Фото: ситуация на КПП "Новые Яриловичи" (dpsu.gov.ua)

Хасиды пытаются попасть попасть в Украину на ежегодное празднование Рош ха-Шана. Несмотря на запрет въезда иностранцам из-за пандемии COVID-19, на украино-белорусской границе собралось уже несколько сотен паломников. РБК-Украина следит за развитием ситуации.

Украина ограничила паломничество в Умань

Хасиды начали массово прибывать к пограничным пунктам днем 14 сентября. В Черниговской области на границе с Беларусью собралось 1,5 тысячи паломников.

Даже после разъяснений о причинах запрета пропуска, большинство иностранцев не оставляет попыток попасть на территорию Украины. Люди собираются в нейтральной полосе.

Напомним, ежегодно хасиды приезжают в Умань, чтобы отметить наступление Нового года по еврейскому календарю на могиле пророка Нахмана. В этом году праздник приходится на 18-20 сентября.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации Кабмин ввел запрет для въезда иностранных граждан в Украину до 29 сентября. Кроме того, паломничество на Рош ха-Шана в Умань было ограничено по просьбе израильского премьер-министра.

Ожидается прибытие еще около 4 тысяч хасидов

Утром 15 сентября на границе находилось 690 хасидов. Ситуация остается контролируемой, при этом возможно прибытие еще около 4 тысяч паломников к нескольким пунктам пропуска. Об этом доложил глава ГПСУ Сергей Дейнеко президенту Владимиру Зеленскому.

"Прогнозируем прибытие к линии границы в Черниговской области до 1 тысячи человек, Житомирской – до 700, Волынской – до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров – около 600 иностранцев", – отметил Дейнеко.

Госпогранслужба закрыла КПП "Новые Яриловичи"

Движение автомобилей и граждан через пропускной пункт в Черниговской области временно ограничено с 14 сентября.

Паломники расположились на проезжей части (фото: dpsu.gov.ua)

По сообщению ГПСУ, пропуск через "Новые Яриловичи" приостановлен, поскольку большое скопление людей фактически на проезжей части представляет серьезную опасность. Водителей перенаправляют в другие пункты пропуска.

Усилена охрана границы

Для охраны порядка на участке границы между Гомельской областью Беларуси и Черниговской областью Украины была привлечена авиация и задействованы дополнительные силы Национальной полиции и Нацгвардии.

Мониторинг ситуации с воздуха осуществляют вертолеты Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотники. В 700 м от пункта пропуска пограничники установили заслон.

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко прибыл на границу, встретился с паломниками и разъяснил запрет въезда на территорию Украины. Он также подчеркнул, что в случае попытки пересечения границы, иностранцы понесут за это ответственность.

Для обеспечения безопасности задействованы резервы Нацполиции и Нацгвардии (фото: dpsu.gov.ua)

На границе организованы пункты помощи хасидам

В нейтральной пограничной зоне между Украиной и Беларусью разворачиваются модули с обогревом от МЧС Беларуси, в которых хасиды могут получить необходимую медицинскую помощь. Также с 15 сентября организовано питание на полевой кухне.

Ранее сообщалось, что украинские сотрудники ГПС взаимодействуют с белорусскими коллегами, налажен контакт с посольством Израиля и раввинами еврейских религиозных организаций. Прибывающих на границу Украины паломников обеспечивают водой и кошерной пищей.

Кроме того, МИД Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из запрета въезда иностранцев.