МИД просит Беларусь не оформлять хасидов на выезд в Украину

Фото: хасиды (РБК-Украина)

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с ходатайством не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из запрета въезда иностранцев. На границе со стороны Беларуси находятся около тысячи хасидов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

В ведомстве отметили, что в течение последних суток на госгранице с Беларусью фиксируется прибытия групп иностранных граждан, несмотря на ограничения въезда пытаются попасть в Украину для празднования Рош ха-Шана.

Также в МИД обратили внимание иностранцев и лиц без гражданства к необходимости неукоснительного соблюдения законодательства Украины по вопросам въезда и пребывания на ее территории.

"МИД Украины отмечает, что лица, которые не подпадают под категорию исключений из вышеуказанного запрета, не могут быть пропущены на территорию Украины. С целью предотвращения незаконного проникновения в Украине групп иностранцев, МИД Украины обратилось к Белорусской стороне с ходатайством не совершать оформления на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве попросили путешествующих уважать действующие правила в сфере пограничного контроля и не допускать создания осложненных ситуаций в пунктах пропуска через госграницу.

Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Согласно решению правительства, иностранцам запрещен въезд в Украину до 28 сентября из-за пандемии COVID-19.

Кроме того, ожидается, что несколько тысяч хасидов прибудут на пункты пропуска на границе с Беларусью.